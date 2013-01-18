Васильева останется под домашним арестом до 23 марта

Сегодня, как и ожидалось, Хамовнический суд Москвы продлил на два месяца (до 23 марта) срок домашнего ареста фигурантке дела о хищениях в Минобороны РФ Евгении Васильевой, о продлении ареста Васильевой ходатайствовало следствие. Евгения Васильева находится под домашним арестом с 23-го ноября.

Суд учёл то обстоятельство, что Евгения Васильева, оказавшись на свободе, может использовать шанс и скрыться от следствия, повлиять на его ход и свидетелей или уничтожить доказательства.

Представители Васильевой просили суд отклонить ходатайство следствия.