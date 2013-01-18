Начинает работать российско-французская комиссия по семейным спорам

Уполномоченный при президенте РФ по правам детей Павел Астахов рассказал о начале работы российско-французской межправительственной комиссии по разрешению семейных споров в русскоязычных семьях.

"На первом заседании Комиссии будут рассмотрены дела 12 лиц, вступивших в спор с французской Фемидой по поводу детей, рожденных в смешанных браках", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

"Российской стороной к обсуждению намечено дело Натальи Захаровой, которая 14 лет борется за права своей дочери Маши. Мы должны ее поддержать", - добавил омбудсмен.

Отец Марии, гражданин Франции Патрик Уари в суде добился лишения Захаровой родительских прав. Позднее она была приговорена во Франции к трем годам лишения свободы за поджог квартиры своего бывшего мужа.