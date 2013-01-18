Сегодня Навальному предъявлено обвинение в окончательной редакции

Сегодня блогеруАлексею Навальному следствием предъявлено обвинение в окончательной редакции, Навальный подозревается в растрате чужого имущества в особо крупном размере, ранее Навальный отказался от дачи показаний по делу. Уголовное дело, по которому Навальный обвиняется в нанесении ущерба Кировской области, находится в завершающей стадии расследования.

Алексей Навальный, в бытность советником губернатора Кировской области, как считает следствие, организовал хищение имущества Кировского областного государственного унитарного предприятия "Кировлес".

Навальный, сообщается на сайте СКР, вступил в сговор с директором ООО "Вятская Лесная компания" Петром Офицеровым и генеральным директором КОГУП "Кировлес» Вячеславом Опалевым.

Действиями Навального таким образом, как считают следователи, Кировской области был причинен ущерб на сумму более 16 миллионов рублей.