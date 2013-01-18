Казаки проведут в Ростове митинг, и потребуют признать себя отдельным народом

Казаки планируют провести а Ростове масштабный митинг – 1500 человек. Как ожидается, на этой массовой публичной акции казаки потребуют признать себя народом. Администрация города отказала в предоставлении места для этого мероприятия в центре города. В качестве альтернативного варианта чиновники предложили заявителям провести своё мероприятие 26 января в парке Собино в Железнодорожном районе.

Атаман Зимовниковского юрта Павел Сериков просил мэрию предоставить казакам для митинга Театральную площадь, или - площадь Карла Маркса. Как оказалось, первую уже «ангажировали» другие заявители, а на второй (меньшей по размеру) казаки будут мешать ростовчанам. Известие заявитель воспринял стоически, подчеркнув, что от своих намерений казаки ни в коем случае не отказываются.

«Закон есть закон, надо его уважать. Проведем митинг в парке Собино, что тут такого, дело молодое», - прокомментировал решение мэрии Павел Сериков.

Как сказано в обращении организаторов мероприятия к казакам: «Родовым Казакам Ростовской области явка строго обязательна! К нам едут казаки с других регионов страны, что бы поддержать это мероприятие!

Настоятельно требуем от всех участников митинга, не использовать никаких других лозунгов, кроме: КАЗАКИ НАРОД! ПРИЗНАЙТЕ НАС НАРОДОМ! ТРЕБУЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА О РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДАХ!

Ни в коем случае не должно быть лозунгов типа: «Даёшь Донскую Казачью Республику», «Слава Казаки», «Казакия - для казаков» и т.д. и тем более – «Россия для русских» и т.п. Организаторы требуют от казаков чёткого соблюдения целей, указанных в резолюции.

Не «ведитесь» на провокации, соблюдайте порядок и дисциплину, мирно реагируйте на возможные попытки власти вмешаться в проведение мероприятия. Не должно быть ни драк, ни потасовок, ни нецензурной брани, экстремистских, сепаратистских и политических лозунгов! В противном случае люди, саботирующие проведение митинга, будут устранены казачьим отрядом по обеспечению безопасности с последующим осуждением всем казачьим народом, и устранением от всего происходящего в казачьем мире».

По словам атамана Павла Серикова, целью акции является привлечение внимания широких слоёв общества к проблемам казачества. В частности, к тому, что за казаками до сих пор официально не закреплён статус отдельного, со своей самобытной культурой, этноса.

«Казаки устали оттого, что их воспринимают как ряженое быдло, пьянь и бутафорию, – сказал атаман журналистам. - Мы народ, со своей историей и достоинством, признанный ЮНЕСКО, отражённый на флаге Ростовской области, но до сих пор не имеющий соответствующего статуса».

Напомним, День памяти жертв геноцида казачества отмечается 24 января. 94 года назад был принят секретный циркуляр Оргбюро ЦК РКП (б) о массовом терроре против казачества. Этот документ, подписанный председателем ВЦИК Свердловым, вошёл в историю, как «свердловская директива».

Напомним, что казачий актив, собравшийся в ноябре прошлого года в станице Старочеркасской обратился к донским казакам, а также казакам Кубанского, Терского и других казачьих войск с предложением собраться в январе 2013 года на митинг, в ходе которого потребовать от федеральных и местных властей признать казаков отдельным этносом, и не вмешиваться в их внутренние дела.

После жарких дискуссий на эту тему, представители казачьих войск, вошедшие в рабочую группу по подготовке митинга, решили ограничиться требованиями к властям об исполнении принятых государственных Законов, касающихся признания казаков репрессированным народом.

Итогом митинга должна стать резолюция, адресованная президенту и Госдуме, а также областным и краевым органам власти юга России.