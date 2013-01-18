Баталина: Перспектив у законопроекта об отмене запрета на усыновление - нет

Госдума в любом случае рассмотрит законопроект об отмене запрета на усыновление российских детей американскими гражданами и соответствующую петицию «Новой газеты», собравшей более 140 тысяч подписей, но это будет пустая трата времени, рассказала депутат Ольга Баталина, голосовавшая за принятие «закона Димы Яковлева».

«Депутаты, которые вносили законопроект об отмене запрета на усыновление наших детей американцами, и сами прекрасно понимают его бесперспективность, - цитирует Баталину Public Post. - Конечно, он пройдет все этапы процедуры — нет никаких оснований его не рассматривать, есть единые требования по прохождению законопроекта в стенах Госдумы. Понятно, что на него будет потрачено определенное количество времени, хотя результат уже сегодня понятен».

Баталина также рассказала, что после принятия «антимагнитского» закона и до него часто получала и продолжает получать угрозы в социальных сетях: «Я привыкла в своей работе к тому, что есть недовольные. Если б вы знали, какое количество и каких угроз я получаю в соцсетях, которые имею смелость вести».