На вице-спикера ЗакСа, матерившегося на заседании, заявили в полицию

За оскорбления и нецензурщину депутату может грозить штраф или даже арест на пятнадцать суток Нецензурным выступлением вице-спикера петербургского парламента Сергея Аденко заинтересовались правоохранительные органы.

Поводом послужило заявление в прокуратуру депутата Николая Рыбакова из местного отделения партии «Яблоко». Не простил Рыбаков, как Сергей Аденко с трибуны прямо в микрофон назвал коллег баранами и смачно матюгнулся. Прокуратура в свою очередь с заявлением депутата поручила разобраться полиции Адмиралтейского района, на территории которого и находится Мариинский дворец. - В прокуратуре подчеркнули, что по закону именно полицейские могут возбудить в отношении вице-спикера дело об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе «яблочников».

Рыбаков уверен, что у Адмиралтейского УМВД есть достаточно основания для дела. - Участников митингов полиция постоянно штрафует за якобы нецензурную брань, а почему ругающийся с трибуны политик должен остаться безнаказанным, - негодует Рыбаков. – Сергей Анденко как минимум должен извиниться. - Перед Сергеем Николаевичем (Прим. ред. – Сергей Никешин) я почти сразу извинился, - говорил вице-спикер "Комсомолке". - С другими депутатами у меня только деловые отношения. Слово «бараны» ни к кому лично не применял. Рыбаков же полагает, что «бараны» Аденко вполне попадают под административную статью – мелкое хулиганство, за что депутата могут оштрафовать на тысячу рублей или арестовать на пятнадцать суток.