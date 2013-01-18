Больше ста не собираться

С 1 января текущего года вступили в силу предписания федерального закона о митингах. При этом данный документ ряд вопросов оставил на совести региональных властей.

Поэтому в конце декабря в соответствии с федеральным законом губернатор Петербурга Георгий Полтавченко внес проект поправок в региональный закон о митингах. Проект определяет место для так называемого гайд-парка, где проведение митингов не потребует согласования с администрацией города. Правда, численность для таких «спонтанных» уличных акций не должна быть больше ста человек, сообщают "Новости Петербурга". Таким местом в Петербурге, по предложению губернатора, должно стать Марсово поле.

Содержится в документе и список городских площадок, которые Смольный планирует оградить от митинговых страстей. Это Дворцовая и Исаакиевская площади, а также Невский проспект. Впрочем, кроме явных запретных адресов есть еще и «скрытые». Так, законопроект предусматривает, что «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина… запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций» ближе 200 метров от правительственных зданий, а также от зданий железнодорожных, авто- и морских вокзалов.

В этот же перечень включены здания учебных и медицинских учреждений, находящихся в ведении города. Вестибюли метрополитена митингующим необходимо будет «обходить стороной» на удалении 100 метров. Так что, учитывая «наводненность» центра города перечисленными объектами, митинговать большим группам граждан в случае принятия поправок можно будет либо на окраинах Петербурга, в спальных районах, либо «по очереди» на Марсовом поле вахтовым методом по сто человек.