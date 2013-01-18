Следствие в пятницу обратиться в суд с ходатайством о продлении сроков ареста обвиняемым по делу о крушении теплохода "Булгарии", теплоход, напомним, затонул во время экскурсионного тура по Волге в 2011 г., погибли 122 человека.

Следствие просит оставить под арестом до 10 марта 2013 года обвиняемых по делу, обвинение предъявлено Светлане Инякиной, Якову Ивашову, Иреку Тимергазееву и Владиславу Семенову. Ожидается, что суд удовлетворит сегодня ходатайство следствия.

К уголовной ответственности в рамках дела привлекаются пять человек, помощник капитана судна Рамиль Хаметов, субарендатор «Булгарии» Инякина, эксперт Российского речного регистра Ивашов и два сотрудника Ространснадзора Семенов и Тимергазеев.

По данным официального представителя Следственного Комитета Владимира Маркина, срок следствия по уголовному делу о крушении "Булгарии" продлен до 10 марта 2013 года.