Анна Чапман единственная россиянка, попавшая в ТОП-100 самых сексуальных женщин

Бывшая разведчица, телеведущая, модель Анна Чапман единственная из россиянок попала в рейтинг самых сексуальных женщин XXI века. В ТОП-100, составленный журналом GQ, вошли Дженнифер Энистон, Мила Кунис, Холли Берри, Бейонсе, Наоми Уотс, Кейт Аптон, Кэти Холмс, Ева Мендес, Джессика Альба, Дженнифер Лопес, Жизель Бундхен, Бритни Спирс.

Список самых сексуальных женщин этого века возглавила певица Бейонсе.

Анну Чапман в новом номере американской версии журнала GQ назвали «обнаженной русской шпионкой-соблазнительницей».

Напомним, 27 июня 2010 года Анну Чапман и еще девять россиян были задержана в США. Девушке в вину вменялись шпионаж и отмывание денег. В июле американцы выдали российских шпионов в обмен на четверых человек, которых в России обвинили в разглашении государственной тайны. В настоящее время 30-летняя Чапман работает в одном из банков в Москве и работает на телевидении.