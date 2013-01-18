Напротив Кремля утром вывесили баннер в память С. Маркелова и А. Бабуровой

В Москве сегодня рано утром напротив Кремля на Большом Каменном мосту появился плакат с надписью "Если помнишь, то знаешь, что делать". Акция проведена в память адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой, убитых в 2009 года.

Памятную акцию организовали антифашисты. В течение нескольких минут они жгли файеры и скандировали: "Помнить - значит бороться". В течение нескольких минут антифашисты жгли файеры и скандировали: "Помнить - значит бороться". Никто из участников акции задержан не был.

На плакате названо место и время проведения традиционного памятного шествия - оно начнется в пятницу, 19 января, в 14:00 мск на Тверском бульваре. Уточним, шествие стартует в 14:30 мск и пройдет по Тверскому и Никитскому бульварам. Разрешенное число участников акции - до 700 человек. Участники шествия свернут плакаты. Правозащитник Лев Пономарев сообщил, что только "разрешенный кусок" антифашисты пройдут с плакатами, а оставшийся - без них.

Участники шествия свернут плакаты. Правозащитник Лев Пономарев сообщил, что только "разрешенный кусок" антифашисты пройдут с плакатами, а оставшийся - без них, передает РБК.

Напомним, адвокат Станислав Маркелов участвовал в громких судебных процессах, на которых он защищал представителей антифашистского движения. Маркелов и журналистка Бабурова, сотрудничавшая с "Известиями" и "Новой газетой", были застрелены четыре года назад в центре Москвы, на улице Пречистенка. Виновными в убийстве суд признал националиста Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Первый получил пожизненный срок, вторая - 17 лет лишения свободы.