Сегодня верующие празднуют Крещенский сочельник, за ним последует праздник Крещения, во всех православных храмах и церквях совершается особый чин Великого освящения воды, святая вода приносит духовное и телесное исцеление.

Христиане используют святую воду для окропления жилья и питья. Для омовения в водоемах в них специально делаются проруби, называемые иорданями в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.

АН напоминают, что Крещенский сочельник – постный день в память о трагической судьбе Иоанна Предтечи.