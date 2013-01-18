СМИ: Возбуждено уголовное дело, где подозреваемым станет Сердюков

Сегодня СМИ сообщают, что следствие возбудило уголовное дело, где Сердюков станет подозреваемым, основание для возбуждения уголовного дела уже названо, это, так называемое, "озеленение" элитной базы отдыха.

Следствие уже установило, что военнослужащих на вертолете ВВС отправили сажать тополя и газонную траву на элитной базе отдыха, база на тот момент принадлежала родственнику господина Сердюкова.

А вот конкретные лица, отправлявшие военнослужащих "озеленять" базу, пока не установлены, по данным "КоммерсантЪ" - круг подозреваемых, в число которых может войти и Сердюков, будет определен на следующей неделе.

Ранее по факту хищений в структурах ОАО "Оборонсервис" было возбуждено около десяти дел, ущерб государству от деятельности "Оборонсервиса" составил 4 млрд рублей.

Экс-министра обороны России Сердюкова следствие дважды вызывало на допрос в качестве свидетеля, но устных показаний Сердюков так и не дал, в первый раз он отказался говорить, во второй - предоставил письменные пояснения.