По данным сервиса "Яндекс. Пробки" вечером в четверг Москва стояла в 10-балльных пробках, впервые в новом году движение транспорта в городе было практически полностью парализовано. Причиной загруженности столичных улиц стала и сегодняшняя погода.

Сильный снегопад обрушился на Москву еще в среду, затем возобновился в четверг во второй половине дня и, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться еще и в пятницу. Снегопад сопровождается сильным ветром, метель заметает дороги, что создает дополнительные сложности для автомобилистов.

Так, вечером центр города полностью стоял, стояли основные вылетные трассы и кольцевые магистрали - Бульварное и Садовое кольцо, ТТК, МКАД. Значительные заторы наблюдались на Садовом кольце и более серьезные - на МКАД: на внутренней стороне пробка растянулась от Реутова до Дзержинского, также на внешней и внутренней сторонах от Можайского шоссе до Профсоюзной улицы, и на внутренней стороне от проспекта маршала Жукова до Волоколамского шоссе.

ГИБДД обращается к автомобилистам с призывом - в ближайшие два дня отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный транспорт.