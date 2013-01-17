Дополнительную стипендию получат студенты, которые пойдут работать в полицию

Согласно указу президента РФ "О подготовке кадров для органов внутренних дел РФ по договорам на обучение", вступившего в силу с 16 января 2013 года, дополнительную стипендию могут получить студенты, которые пойдут работать в полицию.

Студенты, обучающиеся в гражданских университетах, институтах, училищах и техникумах, смогут претендовать на дополнительную стипендию, если во время учебы они подпишут с МВД договор, в котором обязуются по окончанию учебы отработать в полиции пять лет. Размер стипендий будет установлен правительством РФ.

Желающие пойти на работу в полицию при вступлении на должность получат звания среднего или старшего начальствующего состава - в зависимости от уровня полученного им ранее образования.

На работу в полиции могут претендовать студенты, обучающиеся на дневном бюджетном отделении, которым уже исполнилось 18 лет и которые прошли соответствующий курс на профпригодность, сообщают интернет-СМИ.