Минобрнауки РФ составило школьникам список из ста книг для внеклассного чтения

В четверг на сайте Минобрнауки РФ опубликован список из ста книг, рекомендованный школьникам для внеклассного чтения. Напомним, такое предложение перед президентскими выборами выдвинул российский президент Владимир Путин.

В список вошли: роман Михаила Булгакова "Белая гвардия", романы Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок", "Темные аллеи" Ивана Бунина, повесть Аркадия и Бориса Стругацких "Понедельник начинается в субботу", повесть Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда", роман Федора Достоевского "Идиот", рассказы Сергея Довлатова, стихотворения Николая Гумилева и Роберта Рождественского, рассказы и повести Людмилы Петрушевской, произведения Владимира Набокова "Дар" и "Защита Лужина" и другие.

В рекомендованном школьникам списке не только художественные произведения, но также книги по культуре и истории, к примеру, есть книга Александра Горянина "Россия. История успеха" (в двух томах), книга Юрия Лотмана "Беседы о русской культуре", " 'Слово о полку Игореве' и культура его времени" Дмитрия Лихачева и многие другие.

Список был разработан экспертной группой, в которую вошли представители Российской академии наук, Российской академии образования, Минкульта, Минрегиона России, представители СМИ, общественных и религиозных организаций, а также преподаватели школ.