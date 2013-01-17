Более 3500 полицейских обеспечат порядок в Крещенье

С 18 на 19 января в 491 действующем храме, церкви и монастыре и в 217 купелях пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Крещению, в которых, по оценкам ГУМВД по Московской области, планирует принять участие около 112 000 граждан.

Общественный порядок и безопасность в Крещенье на территории Московской области будут обеспечивать свыше 3 500 сотрудников подмосковной полиции, в том числе 64 кинолога со служебными собаками.

На случай осложнения оперативной обстановки при Дежурных частях управлений и отделов МВД России по Московской области сформированы мобильные экипированные резервы общей численностью более 1300 человек, сообщили АН в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

АН напоминают, что крещенские купания в целях безопасности можно проводить только в специально оборудованных местах, где, помимо дежурства сотрудников полиции и спасателей, будут находиться врачи.