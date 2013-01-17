В российские школы предлагают вернуть ГТО и НВП

В четверг на заседании правительства министр регионального развития Игорь Слюняев предложил вернуть в российские школы нормы ГТО, начальную военную подготовку (НВП), учебно-производственные комбинаты и другие педагогические практики.

По его словам, сегодня в школах было бы хорошо использовать положительный опыт советских времен, поскольку возвращение этих практик позволит повысить уровень подготовки школьников, развить их физические способности и патриотизм, сообщают интернет-СМИ.

Норма ГТО существовала в СССР с 1931 по 1991 годы. Возродить ГТО в школах собирались еще в 2009 году, обещая ввести такой предмет в школах с начала учебного года, однако этого не произошло до сих пор. А впервые возродить нормы ГТО предложил Юрий Лужков в 2007 году.