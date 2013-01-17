Родители в Ростове-на-Дону за плохое поведение сдали сына в детский дом

Ростовские родители сдали 14-летнего сына в детдом за плохое поведение и неудовлетворительную учёбу. Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, 50-летние родители (оба с высшим образованием) сами подали заявление на лишение их родительских прав.

Как рассказали в надзорном ведомстве: «Артём постоянно прогуливал школу, не ночевал дома, был неуправляем, подворовывал из родительского кошелька. Исправить это не могли даже наказания. По словам отца, «сын не хотел вставать на путь исправления». Вообще-то, эта семья благополучная, отец - работник почты, мать – бухгалтер. У родителей Артёма есть ещё трое взрослых детей. И там - никаких проблем. Непонимание, переросшее в затяжной конфликт, возникло только с младшим ребёнком».

Прокуратура обратилась в отдел по правам ребёнка, были проведены проверки, с семьёй пытались работать психологи службы опеки, но примирения между родителями и «непутёвым» сыном так и не удалось добиться. И заявителей лишили родительских прав.

«Решение было основано на том, что ответчики длительное время ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по отношению к несовершеннолетнему - самоустранялись и фактически отказались от воспитания, обучения и содержания сына, - рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Ростова Наталья Заикина. - Данные выводы сделаны по итогам прокурорской проверки».

Даже на суде, когда супругов лишали родительских прав, они остались непреклонны к мольбам сына о прощении, который пытался убедить их, что он раскаялся, и «больше так не будет». Сейчас подросток находится в детском доме, и лишь иногда общается с отцом в социальных сетях в Интернете. Все разговоры сводятся лишь к одному: мальчик просит забрать его из интерната, однако родители даже не хотят об этом слышать, они не верят, что он исправился.