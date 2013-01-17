Ещё один праздник Нового года может появиться в России - Сагаалган

В Республике Тыва буддисты обратились в местный парламент с предложением сделать выходным днем наступление нового года по буддийскому календарю. В 2013 году этот праздник выпадает на 11 февраля.

Решение по этой теме может быть принято уже в ближайшие дни, ответила пресс-служба парламента республики, передают СМИ.



Дату встречи нового года по лунному календарю буддисты всего мира ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. То есть день, на который приходится праздник, может меняться.

Тувинский буддизм - региональная форма тибето-монгольского буддизма, сложившаяся на территории Тувы в XVIII-XIX веках. В республике буддизм исповедует большинство населения, с 1990 года возрождено и построено несколько десятков храмов и монастырей.

К слову, Год Чёрной Водяной Змеи по Китайскому календарю вступит в свои права 10 февраля 2013 г. и продлится по 31 января 2014 г.