У последнего защитника Дома Павлова нет денег на поездку в Волгоград

В Зубово-Полянском районе Мордовии на проходящем по территории республике участке федеральной автотрассы М-5 "Урал" произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, движение по дороге некоторое время было блокировано.

"Скания", перевозившая легковые автомобили марки "Форд", двигалась по направлению из Москвы. Неожиданно у автовоза заклинило переднее левое колесо и машину вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом марки "МАН" следовавшим по маршруту Челябинск - Москва. Машины развернуло, одна из них свалилась в кювет, друга перегородила одну из полос движения, из-за чего на трассе возникла почти километровая пробка.

Оперативно прибывшим на место аварии сотрудникам ГИБДД удалось отчасти нормализовать ситуацию на этом участке дороги, организовав одностороннее движение, попеременно пуская поток автомашин то в сторону Москвы, то в сторону Челябинска. Вместе с этим начались аварийные работы по очистке проезжей части и выяснение обстоятельств ДТП. Из кабины автомобиля "МАН" было извлечено бездыханное тело водителя – 38 летний водитель из Копейска Челябинской области погиб на месте аварии. Водитель "Скании" – житель Алматы – получил травмы, но остался жив, пять из восьми легковых "Фордов", находившихся в прицепе его автовоза, получили повреждения.