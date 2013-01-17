Полтавченко одобрил продажу презервативов в общежитиях

Скоро студенческая молодежь позабудет, что такое романтические вечера с беготней в аптеку за презервативами. Контрацептивы поставят на дом. В студгородках Петербурга планируют установку автоматов по продаже презервативов, пишет КП.

Идею подкинула депутат Законодательного собрания Ольга Галкина. В запросе губернатору она предложила бесплатную раздачу презервативов в общественных местах и кондоматы в студенческих общежитиях и других местах массового скопления молодежи. Цель депутат преследует самую благую – уберечь молодых людей от ВИЧ-инфекции, которая распространяется в Северной столице. Георгий Полтавченко контрацептивную идею поддержал. В письме отметил, что распространение презервативов не противоречит этическим нормам поведения молодежи. Дескать, все равно секс в общежитиях есть, и пусть он лучше будет безопасным.