Первый Всемирный форум снега открылся в Новосибирске

В Новосибирске в четверг состоялось торжественное открытие первого Всемирного форума снега. Программа форума включает себя несколько официальных мероприятий, научных конференций, а также конкурс красоты Miss Snow Universe.

Всемирный форум снега – уникальное международное событие, посвященное обсуждению вопросов создания комфортных условий для жизни человека на снежных территориях. В мероприятиях форума принимают участие представители органов власти, бизнеса, международные эксперты в области экологии, географии, климатических особенностей, науки и инноваций, жилищно-коммунального хозяйства, спорта из России, Норвегии, Австрии, США, Франции, Швеции, Финляндии, Словении и других стран.

Форум затрагивает весьма широкий спектр тем: от экологических и экономических проблем развития до культуры и спорта. Программа форума включает три основных направления: конгресс "Экология северных территорий", международная выставка "Снег и городское хозяйство", где ведущие компании представили свое оборудование и разработки в сфере управления городом в зимнее время, международная выставка "Индустрия зимних видов спорта и отдыха", где представлены товары, услуги, технологии для зимних видов спорта и отдыха.

А в преддверии форума в сибирской столице прошел международный конкурс снежных скульптур. Соревнование устроили на площадке перед выставочным комплексом "Новосибирск Экспоцентр". Работы всех участников были посвящены талисманам зимних Олимпийских игр разных лет.

В итоге в чемпионате скульпторов с Зайкой Сочи-2014 победил молдавский коллектив, который возглавлял Игорь Ламба.

Второе место жюри отдало омичам за скульптуру символов Зимних Олимпийских игр-1998 в Нагано – Сукки, Нокки, Лекки и Цукки. Бронзу конкурса взяли представители Томска со снежным воплощением Койота из Солт-Лейк-Сити-2002.

Всемирный Форум Снега пройдет в Новосибирске с 17 по 19 января. Всемирный Форум Снега организован Правительством Новосибирской области и Новосибирским Экспоцентром при поддержке Олимпийского Комитета России, Министерства иностранных дел России, Русского географического общества, крупных российских и зарубежных научно-исследовательских организаций и бизнес-сообщества. Цель организаторов – создать международную площадку для обмена опытом северных стран по организации жизни в суровых зимних условиях. Форум Снега предполагается сделать ежегодным.