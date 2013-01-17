Первый Всемирный форум снега открылся в Новосибирске
17 января 2013, 13:31 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]
В Новосибирске в четверг состоялось торжественное открытие первого Всемирного форума снега. Программа форума включает себя несколько официальных мероприятий, научных конференций, а также конкурс красоты Miss Snow Universe.
Всемирный форум снега – уникальное международное событие, посвященное обсуждению вопросов создания комфортных условий для жизни человека на снежных территориях. В мероприятиях форума принимают участие представители органов власти, бизнеса, международные эксперты в области экологии, географии, климатических особенностей, науки и инноваций, жилищно-коммунального хозяйства, спорта из России, Норвегии, Австрии, США, Франции, Швеции, Финляндии, Словении и других стран.
Форум затрагивает весьма широкий спектр тем: от экологических и экономических проблем развития до культуры и спорта. Программа форума включает три основных направления: конгресс "Экология северных территорий", международная выставка "Снег и городское хозяйство", где ведущие компании представили свое оборудование и разработки в сфере управления городом в зимнее время, международная выставка "Индустрия зимних видов спорта и отдыха", где представлены товары, услуги, технологии для зимних видов спорта и отдыха.
А в преддверии форума в сибирской столице прошел международный конкурс снежных скульптур. Соревнование устроили на площадке перед выставочным комплексом "Новосибирск Экспоцентр". Работы всех участников были посвящены талисманам зимних Олимпийских игр разных лет.
В итоге в чемпионате скульпторов с Зайкой Сочи-2014 победил молдавский коллектив, который возглавлял Игорь Ламба.