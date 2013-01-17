Силовики проводят обыски в офисах члена КС оппозиции В. Тора

Один из лидеров КС оппозиции Владимир Тор, отстаивающий националистические взгляды, рассказал сетевым СМИ, что у него в офисах проходят обыски. По словам оппозиционера-бизнесмена, обыски проходят на Гончарной, 21 (в офисе коммерческой фирмы, которой он руководит) и на Чеховской улице, в офисе Национально-Демократической партии.

«Истинная причина, как я полагаю, такая, что на этой неделе должны были подаваться документы в Минюст о регистрации региональных отделений НДП», - рассказал В. Тор PublicPost.

Глава националистов также отметил, что сами следователи ссылаются на уголовное дело, возбужденное районной прокуратурой Восточного административного округа столицы. В нём указано, что В.Тор несколько лет назад приобрёл квартиру мошенническим путём. По мнению оппозиционера, следователи просто хотят парализовать работу офисов, а не что-то найти.