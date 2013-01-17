Кто «спрятался» в ЗакСе

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров в преддверии новогодних праздников подвел итоги законотворческой работы городского парламента. В потоке отчетных цифр было трудно оценить эффективность работы отдельных депутатов. Однако скрыть повышенную неактивность некоторых из них не так трудно. В петербургском ЗакСе есть парламентарии, продемонстрировавшие по истине выдающуюся незаметность, сообщают "Новости Петербурга".



Пожалуй, в числе главных объектов для критики избирателей может оказаться депутат от фракции «Единая Россия» Александр Салаев. Кое-кто из «горячих голов» озвучил уже идею о досрочном лишении этого господина депутатского мандата. Дело в том, что даже среди его коллег есть те, кто по прошествии года работы в ЗакСе плохо себе представляют, как выглядит Салаев. По некоторым данным, парламентарий давно уже проживает вне пределов не только Петербурга, но и России. Официальные данные гласят, что за господином Салаевым числятся всего четыре законопроекта, и все они датированы либо 2007-м, либо 2008-м годом.



Не часто слышат коллеги голос и другого представителя «Единой России» — Татьяны Захаренковой. В прошлом помощница вице-спикера петербургского парламента Сергея Анденко, госпожа Захаренкова за год депутатства внесла в парламент только один законопроект и более десятка запросов губернатору, часть из которых шла за подписями группы депутатов.



Но куда интереснее ситуация во фракции ЛДПР. Если не брать во внимание активность Константина Сухенко, который возглавляет один из ключевых профильных комитетов ЗакСа, то похвастаться питерским либерал-демократам будет, наверное, нечем. И если за главой фракции Максимом Яковлевым числится десяток законопроектов и несколько выступлений с трибуны, то у его коллег показатели гораздо скромнее. Сергей Антипов подготовил проекты всего дважды, и оба раза в прошлом созыве (в частности, господин Антипов был официальным инициатором досрочного прекращения полномочий омбудсмена Игоря Михайлова в 2009 году). Евгений Медведев лишь однажды выступил с инициативой изменений в Устав Петербурга. Геннадий Волчек и вовсе пока не созрел до написания законопроектов, хотя и пребывает в парламенте уже второй депутатский срок.



Кстати, не один только господин Волчек имеет «ноль» в своем законо­творческом активе. Пока не подготовил законопроектов, даже с кем-нибудь в соавторстве, и Сергей Трохманенко из «Справедливой России». В аналогичной ситуации его коллега по фракции Владислав Бакулин. Еще двое «справедливороссов» имеют по одной «зачетной единице» в ведомости законодательных инициатив — это Вадим Ларионов и Виктор Ложечко.



У членов фракции КПРФ Игоря Коровина и Ирины Ивановой тоже лишь по одному законопроекту, однако этих парламентариев нельзя назвать совсем уж «незаметными». Достаточно отметить, что господин Коровин уже успел «прославиться» информацией о своих налоговых задолженностях и возбужденным в отношении него уголовным делом.

Из опыта прошлых созывов петербургского парламента можно сделать предположение о том, что из пятидесяти народных избранников некоторые так и останутся для большинства горожан неизвестными персонами вплоть до конца пятилетнего срока депутатских полномочий. Ведь голосование по партийным спискам для многих избирателей ограничивается лишь «знакомством» с первой тройкой. А кто там скрывается за их спинами, большинству граждан разбираться недосуг. Вот и получается, что многие проголосовавшие год назад, скажем, за список кандидатов от «Единой России», ориентировались лишь на первую тройку: Георгия Полтавченко, Вадима Тюльпанова и Анастасию Мельникову. Но работать в ЗакСе из перечисленных кандидатов осталась только госпожа Мельникова. Так что, в любом случае, не грех в период выборной кампании тщательнейшим образом поинтересоваться: а кто же будет от вашего имени заседать в городском парламенте?