Подвигу Ленинграда посвящается

В пятницу, 18 января, Петербург отметит юбилей — 70 лет со дня прорыва блокады. Торжества по этому случаю начнутся уже завтра: в Доме писателя на Звенигородской улице, 22, состоится литературно-музыкальный вечер «Словом можно людей за собой вести (писатели на защите Ленинграда)». Начало в 18.00. Вход свободный.



На следующий день запланировано сразу два мероприятия: митинг и торжественно-траурная церемония возложения цветов на мемориальном комплексе «Прорыв блокады Ленинграда» (Кировский район Ленинградской области) и тематическое мероприятие для ветеранов «Пропаганда и агитация» в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда (Соляной пер., 9), сообщают "Новости Петербурга".



В субботу, 19 января, с 12.00 до 17.00 на площадке у Гостиного двора и на Исаакиевской площади пройдет военно-историческая акция «Помним подвиг Ленинграда».

Несмотря на то что юбилейная дата в этом году падает на 18 января, основные торжества традиционно состоятся в День Ленинградской победы — 27 января.