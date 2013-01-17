ВКонтакте остался без пресс-секретаря

Социальная сеть «ВКонтакте» не нуждается в классическом подходе по взаимодействию с прессой, заявил пресс-секретарь Владислав Цыплухин. Как стало известно сетевой ресурс «Цукерберг позвонит», он покинет свой пост с 15 февраля 2013 года.

«Я выдохся на своей позиции. «ВКонтакте» нужна свежая кровь, - признался Цыплухин. - Эта история тянется уже с сентября. Я сам пришел сдаваться руководству, рассказав, что мне перестала нравиться занимаемая должность. Они отнеслись с пониманием».

По информации Цыплухина социальная сеть продолжит работу без «полноценного пресс-секретаря», а при необходимости, с журналистами будет общаться Георгий Лобушкин.

«На мой взгляд, компания такой формации вообще не нуждается в классическом подходе по взаимодействию с прессой. Мы не проводили пресс-конференций и пресс-туров, а спустя три года стало очевидным, что и комментарии в СМИ бессмысленны. Дуров (Павел – владелец сети «ВКонтакте») – сам себе СМИ. Суммарно у него уже более 4 млн подписчиков в социальных сетях. У меня – более 100 тысяч. Если от моей ссылки падают «нишевые» СМИ, то медийной силы Дурова хватает, чтобы забить практически любой канал. Так зачем Павлу посредники в общении с аудиторией?», - добавил он.

Павел Дуров создал «ВКонтакте» в 2006 году, спустя два года после основания Facebook Марка Цукерберга, с которым его часто сравнивают в России. Продюсер Александр Роднянский в настоящее время работает над фильмом о нем, который должен выйти в прокат в начале 2014 года. Возможно, некоторое количество экранного времени получит в этом фильме и Цыплухин.