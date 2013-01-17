В водах Байкала провели испытание факела Сочинской Олимпиады-2014

Факел олимпийского огня "Сочи-2014" в воде не гаснет. Это подтвердила репетиция погружения одного из символов Олимпийских Игр на дно Байкала, куда ему предстоит опуститься во время эстафеты в 2014 году.

"Во время подводного погружения пламя не погасло благодаря специально разработанной конструкции горелки, сходной с фальшфейером, который используют для подачи сигналов на море", - передает в четверг иркутский главк МЧС России.

Главную роль в тренировке сыграл дайвер, приехавший в Сибирь вместе с представителями оргкомитета. Вместе с зажжённым факелом в руках он прошёл под водой порядка 20 метров.

Оценку "отлично" испытание получило от Международного олимпийского комитета и МЧС России, сообщили в иркутском главке ведомства.



В конце 2013 года непосредственно перед эстафетой Олимпийского огня на Байкале пройдёт её генеральная репетиция. Инспекторы ГИМС и спасатели также будут сопровождать факелоносцев по водному маршруту и обеспечивать безопасность участников мероприятий и Олимпийского огня во время его передвижения по Священному озеру.

Эстафета Олимпийского огня "Сочи-2014" начнется 7 ноября. Она станет самой продолжительной за всю историю Зимних Олимпийских игр: 14 тыс. человек пронесут факел через 2900 населенных пунктов всех 83 регионов России.