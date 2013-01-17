Дорожным службам Комсомольска-на-Амуре велено срочно убрать весь снег

Улицы Комсомольска должны очистить от снега и наледи до конца января. Такую задачу поставил коммунальщикам города Юности министр жилищно-коммунального хозяйства края Анатолий Литвинчук, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-центре правительства региона.



Напомним, комсомольчане стали жаловаться на состояние дорог еще с середины ноября прошлого года, когда там прошли обильные снегопады. Только в ночь на 13 ноября выпала месячная норма осадков. Сложившаяся ситуация привела к сложной дорожной обстановке, росту числа ДТП. Технику на трассы вывели, но усилий дорожников оказалось мало. Жители города при поддержке общественного движения «Дорожный надзор» даже готовили обращение к Президенту страны.



На жалобы отреагировали в правительстве края, и в ситуации поехал разбираться министр жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Литвинчук. Он осмотрел наиболее проблемные участки центральных улиц Комсомольска-на-Амуре. Основные замечания министра касались расчистки пешеходных переходов, автобусных остановок и домовых территорий. «Мы проехали порядка сорока улиц города Юности. Посмотрели, как ведутся работы. Где-то не хватает дворников. Нужно, чтобы их было больше, может, стоит привлечь добровольцев. Около половины пешеходных переходов не дочищены и не посыпаны песком. Огромные снежные валуны в большинстве мест затрудняют подходы к домам и магазинам», - отметил Анатолий Литвинчук.



Затем главный коммунальщик края провел совещание в городской администрации. Он поставил задачу – до конца января устранить все недочеты. Не справляющихся со своей задачей руководителей предприятий и организаций, а также ответственных за содержание и очистку дворовых территорий, нужно привлекать к административной ответственности, считает министр. В частности, более 750 обращений в травмпункты связаны с тем, что на улицах скользко, подчеркнул Анатолий Литвинчук.