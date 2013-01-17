Донской губернатор уволил трёх министров из команды предшественника

Губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от занимаемых должностей министра экономического развития региона Владимира Бартеньева, министра по физической культуре и спорту области Валерия Вакулу, а также министра труда и социального развития области Елену Скидан. Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе главы администрации региона, отставки продиктованы суммой претензий к выполнению поручений губернатора в рамках направлений деятельности министерств.

Стоит отметить, что все трое долгое время работали в команде предыдущего губернатора области Владимира Чуба, который руководил регионом с 1991 по 2010 годы. Но, если отставка Владимира Бартеньева по некоторым косвенным свидетельствам была довольно предсказуемой, то увольнение министра спорта и главы областного минтруда стало полной неожиданностью для большинства экспертов.

Нынешний донской губернатор (возглавлявший до этого Ленинский район Подмосковья, и назначенный президентом руководить Ростовской областью весной 2010 года) уволил «чубовских» министров как раз накануне своей запланированной поездки на международную выставку «Зеленая неделя-2013» в Берлине. Решение об их отставке экс-министры узнали «из вторых рук» - от заместителей губернатора. Валерий Вакула и Елена Скидан покинут правительство области сразу, без предоставления им отпуска, а Владимир Бартеньев уйдёт в отпуск с последующим увольнением.

По мнению экспертов, отставки особенно удивительны на фоне итогов прошедшего года, которые озвучил губернатор на своих недавних «рождественских встречах». Тогда Василий Голубев в своём выступлении как раз отмечал успехи в вопросах экономического развития области, и выполнении социально-значимых программ, а также говорил, что гордится достижениями донских спортсменов.

Судя по всему, если бы губернатору не мешали отставленные министры, то Ростовская область добилась бы в прошлом году ещё больших успехов.