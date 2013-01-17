Эксперты рассказали, как окунуться в иордань в Крещение и не заболеть

При Крещенских купаниях эксперты советуют не устраивать заплыв и длительную фотосессию в купальниках на морозе, не валяться в снегу и не пытаться согреться алкоголем, чтобы избежать обострения хронических заболеваний.

Крещение Господне - христианский праздник, отмечаемый в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Крещение празднуется в ночь на 19 января, оно традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде, в специально прорубаемых и освещаемых прорубях - иорданях.

Настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов считает, что Крещенское купание в проруби не является обязательным обрядом в церковной традиции России, сообщает РИА Новости.

По его мнению, окунаться в ледяную воду следует только закаленным и здоровым людям. Также, по словам Козлова, не следует заставлять детей купаться в проруби, если они сами того не хотят или боятся.

Лучше всего купаться в специальной рубашке, считает протоиерей, а не " устраивать из этого демонстрации собственных прелестей или, наоборот, уже возрастных изъянов".

Сопредседатель общества православных врачей, главный терапевт Минздрава России Александр Чучалин отметил, что есть несколько категорий граждан, которым противопоказано окунаться в иордань на Крещение.

Это люди, которые страдают заболеваниями сердца, ожирением, артериальной гипертонией, аритмией.

Еще одна категория больных, которым нельзя купаться на Крещение - это люди, которые страдают от болезней органов дыхания, таких как астма, бронхиты, гаймориты, фронтиты.

Кроме того, нельзя купаться людям, у которых есть серьезные кожные заболевания, например, псориаз, экзема.

Чучалин рекомендовал вообще к купанию зимой надо относиться как к шоковой терапии, полезной далеко не каждому.

Главный терапевт России сообщил, что даже некоторые черные монахи настойчиво рекомендуют не окунаться в прорубь на Крещение, потому что эта процедура может резко ухудшить состояние человека.

Он отметил, что у мужчин и у женщин есть одно противопоказание: мужчины, которые страдают простатитами, аденомой предстательной железы, и женщины, страдающие воспалительными заболеваниями генитальных областей, - им купаться нельзя.

Купание на Крещение не принесет пользы также гражданам, которые страдают от бессонницы, склонны к невротическим реакциям, находятся на учете у психиатра, получают психологическую помощь, считает врач.

Решаясь окунуться в прорубь на Крещение, нужно помнить не только о тех хронических заболеваниях, которые есть у человека, но также учитывать возраст. Пожилым и детям это не рекомендуется.

Президент Международной ассоциации "Марафонское зимнее плавание" Владимир Гребенкин напомнил, что человек, который решил окунуться в иордань на Крещение, должен быть тепло одет, когда приедет к водоему: свободная обувь, шерстяные носки, варежки, шапка, свитер, термобелье..

Купальник или плавки нужно надеть дома заранее. Также необходимо приготовить пакет со сменным бельем, полотенцем и тапочками. Кроме того, следует взять с собой коврик или полотенце, чтобы постелить под ноги, посоветовал Гребенкин.

По словам Гребенкина, раздеваться перед погружением в воду нужно снизу вверх: сначала снять обувь. Но только после того, как человек остается в купальном костюме, можно снять носки, надеть тапочки и идти к купели, добавил президент ассоциации. При этом если человек чувствует, что у него замерзли пальцы рук или ног, необходимо сначала подвигаться, пробежаться, чтобы разогреться. Лишь после этого окунаться в воду, отметил он.

Плавать не надо. Зайти по грудь, задержать дыхание и просто окунуться три раза, можно головой. И быстро выходить из воды.

Оботревшись полотенцем нужно одеваться сверху вниз, не забыв про варежки и шапку.

"Очень важно выпить горячего чая с медом, не употреблять спиртного", - добавил врач.

Кроме того, он рекомендует по возможности не ходить пешком на дальние расстояния, а сесть в теплый транспорт.

Раздевание, одевание и купание должно занять не больше пяти-семи минут. Все надо делать быстро, поэтому фотографироваться и валяться в снегу тому, кто купается впервые, категорически не рекомендуется.

В воде желательно быть не более 20-30 секунд. Тогда не будет ни простатита, ни воспаления придатков, почек и легких. Организм не успевает остыть за это время..

"АН" писали, что сотрудники МЧС России обеспечат безопасность купания в разрешенных иорданях в Крещение.