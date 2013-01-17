Минфин против предложения Астахова о создании министерства по делам сирот

В России для решения проблем детей-сирот может быть создано отдельное федеральное ведомство - министерство или агентство. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, подчеркнув, что подобные структуры существуют во Франции, Германии и Норвегии, а в СССР был Госкомитет, занимавшийся сиротами.

По его мнению, изложенному в интервью газете "Известия", разного рода комитеты и советы не смогут решить существующие проблемы, связанные с усыновлением.

С инициативой создания федерального ведомства выступил комитет Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей. Ведомство может появиться при Минобрнауки.

В Кремле одобряют идею профильного комитета Госдумы и детского омбудсмена Павла Астахова. Тем временем в Минфине считают нецелесообразным тратить деньги на новую структуру, пишет издание. Официальных комментариев финансовое ведомство пока не давал.



Напомним, принятый недавно "закон Димы Яковлева" в ответ на американский акт Магнитского ввел запрет на усыновление американцами детей из России. Российские власти призвали улучшить ситуацию с усыновлением в нашей стране, чтобы сироты могли находить приемных родителей внутри России.