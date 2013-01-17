Д.Гудков, И.Пономарёв и В.Зубов внесли законопроект об отмене «закона подлецов»

Депутаты Госдумы Дмитрий Гудков, Илья Понамарёв и Валерий Зубов преобразовали петицию «Новой газеты» об отмене запрета на усыновление детей сирот в законопроект и внесли его на рассмотрение коллегам.



Д.Гудков в своем «Живом журнале» выложил фото внесенного законопроекта и пояснительной записки к нему. Он отметил, что под петицией «Новой» уже подписались 140 тыс. человек. «В пятницу в 14:05 состоится заседание профильного Комитета, будем предлагать рассмотреть законопроект в ускоренном порядке», - уточнил Д.Гудков.

Депутат отметил, что он и двое его коллег «не питают иллюзий по поводу судьбы документа». «Но мы уважаем мнение граждан, подписавших петицию, и разделяем его», - подчеркнул он.

«Не примут, конечно, но есть шанс, что могут набрать больше 7 голосов. Именно семь депутатов из 450 отважились проголосовать против закона подлецов», - отреагировал на событие у себя на странице в Facebook глава РПР-ПАРНАС Борис Немцов.