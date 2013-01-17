Заброшенный военный городок под Псковом станет зоной отдыха

На месте заброшенного военного городка в Опочке Псковской области планируется создать зону отдыха. Городок расположен в самом центре Опочки. На его территории находится 27 объектов, у всех высокая степень износа. Имущественный комплекс и земельный участок находятся в собственности Министерства обороны РФ. Руководство района неоднократно обращалось в Министерство обороны РФ с просьбой передать здания и землю в муниципальную собственность. Переписка длилась более 10 лет, но решение так и не было принято.

Территорию городка осмотрел заместитель губернатора Псковской области Максим Жаворонков, сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе региональной администрации. Наибольшую опасность для жизни и здоровья людей представляет пятиэтажное здание учебного корпуса по ул. Раи Гавриловой, расположенное вблизи многоквартирного жилого дома. В 2011 году произошло обрушение одного из подъездов и это может повториться в любой момент. Этот аварийный объект по решению областной комиссии по предупреждению ЧС будет снесен.

Власти Опочецкого района рассчитывают привлечь инвесторов и создать на территории бывшего военного городка современную рекреационную зону, возвести многофункциональный спортивный центр с хоккейной коробкой и теннисным кортом. Также есть намерение создать Дом ветеранов. Таким образом, на этом месте появится живописный уголок отдыха для опочан.

Вице-губернатор Максим Жаворонков одобрил планы по развитию территории и поручил и.п. Главы района Юрию Ильину держать процесс передачи объектов Минобороны в муниципальную собственность на личном контроле.

Военный городок в Опочке был создан после перевода высшего зенитного ракетного командного училища ПВО в 1962 году. Он занял около 46 га. В 1978 году училище было переведено в Днепропетровск. В Опочке разместилась воинская часть. После ее ликвидации в 1998 году здания комплекса стали приходить в запустение.