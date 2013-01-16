Для военнослужащих МЧС России вводится новая система денежного довольствия

Для военнослужащих, замещающих воинские должности в центральном аппарате, территориальных органах МЧС России, а также в спасательных воинских формированиях МЧС России с 1 января 2013г. начинается реализация одного из наиболее социально значимых решений по повышению их материального положения.

Об этом в среду сообщает Отдел информации, пропаганды и связи с общественностью кубанского главка МЧС России.

"АН" писали, что президент РФ (на те поры - Дмитрий Медведев), 7 ноября 2011 г. подписал Федеральный закон № 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", согласно которому для военнослужащих вводится новая система денежного довольствия, которая позволит существенно повысить размеры окладов по воинским должностям и оклады по воинским званиям в 2,5–3 раза. При этом будет изменяться и другая часть денежного довольствия — дополнительные виды выплат.

Так, в составе денежного довольствия военнослужащих после 1 января 2013 г. будет предусмотрено всего восемь дополнительных надбавок, установление которых будет напрямую зависеть от особенностей прохождения военнослужащим службы на различных должностях.

В частности, будет учитываться наличие соответствующего класса квалификации по специальности, спортивные достижения, выполнение задач в условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтах, связанных с риском для жизни.

Предусмотрена надбавка и за особые достижения в военной службе. Одним словом, установление таких надбавок будет напрямую зависеть от конкретного вклада военнослужащего и его подразделения в выполнение поставленных задач.

Все надбавки будут устанавливаться в процентах от оклада по воинской должности приказами соответствующих командиров.

Например, надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа военной службы устанавливается в размере до 40% должностного оклада, за работу со сведениями, составляющими гостайну - до 30% оклада, за класс квалификации - до 30% оклада, надбавки за особые условия службы, за выполнение задач, связанных с риском для жизни в мирное время и за особые достижения в службе - до 100% оклада каждая.

Одновременно с введением денежного довольствия будет отменено свыше 200 наименований надбавок и доплат, выплачиваемых в настоящее время, и которые утратили свое практическое предназначение.

С 1 января 2013 г. отменяется право бесплатного проезда некоторых военнослужащих и членов их семей, проходящих военную службу в европейской части страны.

Однако подавляющее большинство льгот и социальных гарантий, установленных для военнослужащих в соответствии с законом о статусе военнослужащих, сохраняются, в том числе на обеспечение жилыми помещениями, медицинское, санаторно-курортное лечение и обслуживание и многие другие.

При этом следует отметить, что начиная с 1 января 2012 г. для всех военнослужащих, уволенных с военной службы, произведен перерасчет ранее назначенных пенсий, исходя из новых размеров денежного довольствия. Размер пенсии (за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца) был увеличен в среднем в 1,6 раза.

Значительно повышаются размеры страховых выплат военнослужащим в случае получения ими при исполнении обязанностей военной службы травм, увечий и инвалидности, а членам семьи - выплат в случае гибели военнослужащего.



