О.Романова рассказала, что СКР лишил С.Кривова адвоката

Известная российская журналистка Ольга Романова написала на своей странице в Facebook, что 16 января Следственный комитет России лишил «узника Болотной» члена РПР-ПАРНАС Сергея Кривова права на защиту.



Журналистка рассказала, что адвокату С.Кривова Вячеславу Макарову позвонил следователь Курдюков и заявил, что с 16 января Макарову отказано в участии в защите заключенного члена РПР-ПАРНАС. Кроме того, адвокату отказано во всех ходатайствах - о прекращении уголовного преследования С.Кривова, об изменении меры пресечения на домашний арест и о медицинском обследовании «узника Болотной».

«Все это происходит после заседания Мосгорсуда и жалобы в Европейский суд по правам человека», - подчеркивает О.Романова. Накануне, 15 января, в Мосгорсуде проходили слушания по делу 6 мая. С.Кривов голодает в СИЗО уже второй месяц в знак протеста.