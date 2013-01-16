МЧС будет обеспечивать безопасность в местах проведения крещенских купаний

Во время праздничных крещенских купаний, которые будут проходить 18-19 января, МЧС России совместно с сотрудниками полиции, Центром экстренной медицинской помощи и органами исполнительной власти будет организовано постоянное дежурство в местах оборудованных иорданей.

В Москве в этом году властями города определены 50 мест для проведения крещенских купаний, в каждом округе столицы. На некоторых водоемах будут оборудованы несколько иорданей – всего их будет 55. На местах купаний будут развернуты 42 палатки для обогрева граждан, где им будет предложен горячий чай.

Безопасность участников крещенских купаний будут обеспечивать 436 спасателей, в том числе около 100 человек от добровольной пожарной охраны. об этом сообщила в среду пресс-служба МЧС России.

На территории России инспекторы Госинспекции по маломерным судам МЧС РФ заблаговременно провели ряд специальных подготовительных мероприятий. В частности, специалисты уже осмотрели все участки водоемов, где запланировано организовать крещенские иордани и проруби, а также проверили соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности во время массового выхода людей на лёд.

Согласно установленным требованиям безопасности, места купелей должны быть расположены недалеко от берега. В случае, если даже лед треснет, это позволит людям быстро выйти на берег.

Глубина проруби не должна превышать 1,5 метра. Обязательно возле неё должен быть установлен дощатый настил для безопасного подхода к воде. Также с целью недопущения травматизма людей купание в проруби не должно быть массовым, только по 1-3 человека.

С полным списком разрешенных мест проведения крещенских купаний можно ознакомиться на официальных сайтах региональных центров и главных управлений МЧС России.