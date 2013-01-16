Ирина Яровая: Миграционной политике Россия будет уделять повышенное внимание
16 января 2013, 21:28 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Миграционной политике государство будет уделять повышенное внимание, заявила глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, комментируя указ президента о наделении руководителя ФМС полномочиями федерального министра.
"АН" писали, что соответствующий документ Владимир Путин подписал накануне.
"Миграционная политика является важнейшей составляющей не только в сфере национальной безопасности, но и в сфере экономики, социального благополучия, требует системного подхода, - сказала депутат. – Отнесение ФМС к уровню федерального министерства предполагает качественно новый уровень решения вопросов миграции, в том числе, в противодействии незаконной миграции", - сказала Яровая, передал пресс-центр комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции.
По мнению Яровой, в новом статусе служба сможет обеспечить системное взаимодействие с другими министерствами и ведомствами по прогнозированию рынка труда, квотированию рабочих мест.
"У комитета с ФМС выстроено конструктивное взаимодействие. Думаю, что мы совместно определим новые направления по развитию миграционного законодательства", - отметила парламентарий.