Ирина Яровая: Миграционной политике Россия будет уделять повышенное внимание

Миграционной политике государство будет уделять повышенное внимание, заявила глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, комментируя указ президента о наделении руководителя ФМС полномочиями федерального министра.

"АН" писали, что соответствующий документ Владимир Путин подписал накануне.

"Миграционная политика является важнейшей составляющей не только в сфере национальной безопасности, но и в сфере экономики, социального благополучия, требует системного подхода, - сказала депутат. – Отнесение ФМС к уровню федерального министерства предполагает качественно новый уровень решения вопросов миграции, в том числе, в противодействии незаконной миграции", - сказала Яровая, передал пресс-центр комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции.



По мнению Яровой, в новом статусе служба сможет обеспечить системное взаимодействие с другими министерствами и ведомствами по прогнозированию рынка труда, квотированию рабочих мест.

"У комитета с ФМС выстроено конструктивное взаимодействие. Думаю, что мы совместно определим новые направления по развитию миграционного законодательства", - отметила парламентарий.