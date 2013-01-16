УФСИН лечит души заключенных России важнейшим из искусств

Документальный фильм, снятый осужденными, отбывающими наказание в мордовской женской колонии стал призером Всероссийского кинофестиваля, сообщает в среду пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия.

Итоги Всероссийского кинофестиваля "Быть добру", организованного Попечительским советом ФСИН России и Всероссийским университетом кинематографии, - единственного в России конкурса, в котором режиссерами выступают те, кто находится не только за камерой, но и, собственно, в камере - были подведены на заседании худсовета во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С. А. Герасимова.

На финальный этап конкурса было представлено 113 видеофильмов из 65 территориальных органов ФСИН России, созданных осужденными. Это не только документальные фильмы, но и игровые ленты и даже экспериментальное видео с включением компьютерной графики, музыкальные клипы.

Первое место завоевала картина чувашских осужденных из ИК-5 "Плачут сердца".

Документальный фильм "Умягчение злых сердец", созданный осужденными женщинами, содержащимися в исправительной колонии № 14 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия, занял второе место.

Это фильм, рассказывающий о том, что даже у людей оступившихся, совершивших преступление, в сердце есть частичка добра и света.

"Идея фильма возникла спонтанно. В воскресный день мы пришли на службу в храм. Среди прихожан я увидела Марину . Это меня очень удивило, ведь девушка, а я знала ее уже несколько лет, не была верующей, да и характеризовалась не с самой лучшей стороны, - рассказывает оператор фильма Оксана Горячкина.

"История жизни Марины и легла в основу этого фильма. С названием фильма тоже возникла проблема. И снова мы решили сходить в храм. Там, при входе висит икона "Умягчение злых сердец". Сомнения отпали сами собой - фильм должен именно так и называться", - поделилась Оксана.

Третье место – у осужденных ИК-16 ГУ ФСИН России по Республике Башкортостан за видео "Молчаливая тьма".

Подведя итоги конкурса, член Правления Попечительского совета УИС, ректор ВГИК Владимир Малышев отметил, что именно такой вид искусства, как кино способствует социальной реабилитации заключенных и формирует у них осознанное стремление к избавлению от нравственных недугов.