Суд отказал Марии Алёхиной в отсрочке наказания

Судья городского суда Березняков Галина Ефремова зачитала отказ в отсрочке уголовного наказания одной из участниц по делу Pussy Riot Марии Алёхиной. Защитница Алёхиной пермский адвокат Галина Дарова привела во время слушаний множество доводов в отсрочке наказания.

Подзащитная просила отложить отбывание срока из-за того, что она является матерью 5-летнего ребенка. Срок готова была отбыть после момента, когда ему исполнится 15 лет. Слушания по делу и вынесение решения продолжались более пяти часов.



В конце февраля прошлого года пять девушек пришли в столичный храм Христа Спасителя, надели маски и провели так называемый панк-молебен. Видеоролик с выступлением был выложен в интернете и вызвал большой общественный резонанс. После чего полиция поймала трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. 17 августа Хамовнический суд приговорил девушек к двум годам колонии общего режима за хулиганство. 10 октября Мосгорсуд изменил наказание Самуцевич на условный срок и освободил ее из-под стражи в зале суда. Приговор Алехиной и Толоконниковой был оставлен в силе.