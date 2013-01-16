К 2050 году Россия войдет в список самых мощных экономик мира и обойдет по своей экономической мощи Германию, Францию и Великобританию, говорится в докладе агентства PricewaterhouseСoopers (PwC) под названием "Мир в 2050 году".

По прогнозу экспертов, к середине этого столетия первую сточку в рейтинге самых мощных экономик мира займет Китай с размером ВВП, рассчитываемого по паритету покупательной способности, в $53,8 трлн. На вторую позицию переместятся США с $38 трлн, на третьем месте окажется Индия с ВВП в $34,7 трлн.

Далее в рейтинге четвертую позицию будет занимать Бразилия с ВВП в 8,8 трлн, затем Япония с ВВП в 8,1 трлн. Россия будет на шестой позиции с ВВП в 8 трлн.

Затем в порядке убывания следуют: Мексика, Индонезия, Германия, Франция и Великобритания.

Как отмечает PricewaterhouseСoopers, в ближайшие четыре десятилетия темпы развития стран с новыми рынками, включая государства БРИКС, будут опережать традиционные экономики Запада.

В докладе также говорится, что "нынешний кризис нанес странам G7 более серьезный урон, нежели развивающимся государствам. В результате, в предстоящие четыре десятилетия экономики стран Е7, (таких стран, как Россия, Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Мексика и Турция), будут опережать в темпах роста индустриальные государства Запада, объединенные в G7".

Согласно прогнозу, Китай опередит США к 2018 году, а Бразилия превзойдет Великобританию уже через пару лет.

Аналитики также утверждают, что Россия будет входить в пятерку крупнейших экономик мира лишь до 2037 года, затем ее потеснит Бразилия, поскольку в России будет сокращаться население, это будет основной проблемой РФ, передают интернет-СМИ.