Участнице Pussy Riot Алехиной хотят отказать в иске

В среду Березниковский городской суд Пермского края рассматривает ходатайство защиты участницы Pussy Riot Марии Алехиной об отсрочке наказания в связи с наличием у нее малолетнего ребенка. Однако прокуратура против отсрочки.

В ходе процесса гособвинитель завил, что прокуратура против отсрочки наказания для осужденной на два года колонии участницы панк-группы Алехиной.

Напомним, в феврале 2012 года в храме Христа Спасителя в Москве был совершен так называемый панк-молебен девушками в масках-балаклавах из панк-группы Pussy Riot. Видеоролик с их выступлением был выложен в интернете и вызвал большой общественный резонанс.