Путин открыл штаб-квартиру Русского географического общества в Москве. ВИДЕО

В Москве по адресу Новая площадь, дом 10 обосновалась штаб-квартира Русского географического общества. На торжественной церемонии ее открытия накануне присутствовал президент РФ Владимир Путин, возглавляющий попечительский совет РГО.

Президент осмотрел библиотеку и лекторий, посетил многофункциональную медиастудию, позволяющую выходить на связь в режиме видеоконференции со всеми отделениями общества по стране.

Путин поздравил всех участников открытия штаб-квартиры РГО в российской столице "приятным и важным событием" и особо поблагодарил за содействие мэра и правительство Москвы и членов попечительского совета. Он посетовал, что не у всех отделений Русского географического общества в регионах "есть своя крыша над головой", потому, что они могли бы заполнить "востребованную нишу" для тех людей, которые "действительно живо интересуются историей, этнографией, традициями наших народов".

"Это могли бы быть места, где собирались бы и учёные, и общественные деятели, и, прежде всего, молодые люди, которые хотят посвятить часть своей жизни, если не всю жизнь, своей стране. Без знаний, которые предоставляет Русское географическое общество, сделать это квалифицированно и с удовольствием практически невозможно", - отметил Путин, передает пресс-служба Кремля. Он обратился к членом попечительского совета РГО активно содействовать пополнению фондов, в первую очередь, библиотечных, "в цифре".

Русское географическое общество было основано по высочайшему повелению императора Николая I в 1845 году. С момента создания оно провозгласило своей целью сбор и распространение географических сведений о России. Историческая штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге. Отделения РГО функционируют в 81 регионе страны.

ВИДЕО пресс-службы президента РФ.