Бабушка младших детей убитой журналистки Кабановой оформила опекунство

В среду глава департамента соцзащиты населения Москвы Владимир Петросян сообщил, что бабушка двух младших детей убитой в январе журналистки Ирины Кабановой получила временное опекунство над детьми и увезет их в Украину.

По словам Владимира Петросяна, в настоящее время дети находятся в Тушинской детской больнице. Бабушка получила сегодня документы и поехала за детьми, она собирается увезти детей в Украину. Он также сообщил, что у детей не было не только регистрации в Москве по месту жительства, но и гражданства.

Владимир Петросян также пояснил, чтобы бабушка смогла оформить опекунство на постоянной основе, мужа Кабановой, обвиняемого в ее убийстве, необходимо лишить родительских прав.

Старшего сына Кабановой ранее забрал ее первый муж, который приехал за мальчиком из Израиля.

Напомним, тело журналистки Ирины Кабановой было найдено в багажнике автомобиля ее мужа - одного из основателей "Проекта ОГИ" Алексея Кабанова, который и заявил в полицию о ее пропаже. Позже он признался в совершенном им преступлении.