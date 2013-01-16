Совет Безопасности ООН обсудил меры борьбы с глобальным терроризмом

Специальное заседание Совета Безопасности высокого уровня, посвященное всеобъемлющему подходу к противодействию терроризму состоялось накануне в в нью-йоркской штаб-квартире Организации объединенных наций.



В качестве председателя выступала министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Хар.

Открывая заседание, генсекретарь ООН Пан Ги Мун призвал оглянуться назад и дать оценку достижениям в борьбе с терроризмом.



"В прошлом году мы стали свидетелями значительного прогресса. В июне Генеральная Ассамблея вновь подтвердила свою приверженность Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Приняв резолюцию консенсусом, Ассамблея укрепила тем самым нашу решимость оказывать поддержку жертвам терроризма по всему миру. И это также подтвердило нашу приверженность всеобъемлющему подходу к борьбе с терроризмом, основанному на уважении прав человека и верховенстве права", - подчеркнул Пан Ги Мун, передает Центр новостей ООН.



Глава ООН сообщил, что в ближайшие полгода состоятся три важных международных мероприятия, посвященных различным аспектам противодействия терроризму.

В апреле в Аммане впервые пройдет встреча сотрудников правоохранительных структур для обсуждения проблемы соблюдения прав человека в ходе борьбы с терроризмом.

Спустя две недели в Боготе будет организована международная конференция по национальной и региональной стратегиям противодействия терроризму.

А летом правительство Швейцарии планирует провести встречу координационных центров контртеррористических структур для рассмотрения путей устранения условий, способствующих распространению терроризма.