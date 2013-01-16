В профсоюз Еврейской автономии желают вступить китайские гастарбайтеры

Иностранные работники готовы вступить в профсоюз и уплачивать членские взносы, лишь бы их защитили от произвола чиновников.

Как сообщил «АН-онлайн» председатель Федерации профсоюзов Еврейской автономной области Артем Акименко, в Биробиджане состоялся «круглый стол», посвящённый модернизации и инновационному развитию профсоюзных объединений. Участниками встречи стало несколько десятков человек, в том числе официальный гость из Хабаровска - представитель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) в России в ДФО Андрей Беляев. В ходе встречи, которая продолжалась более трёх часов, обсуждались несколько актуальных предложений, касающихся дальнейшей профсоюзной работы.

«В частности, назрела необходимость разработать примерные положения о профсоюзных «первичках», которые бы объединяли работников разных предприятий. Например, создать профсоюз таксистов или профсоюз продавцов. Таксистов мы готовы были организовать сразу. Но они вначале вышли с инициативой, а потом все умолкло. Видимо, их работодатель узнал и «принял меры». Стремятся объединиться по профессиональному признаку и многие продавцы, - рассказал Артем Акименко.

По его словам, в Федерацию профсоюзов ЕАО пришли также китайские работники и заявили, что готовы стать членами профсоюза. Цель – получить защиту от произвола чиновников, чтобы кто-то за гастарбайтеров мог заступиться «наверху». На Дальнем Востоке такое объединение уже создано – в Приморском крае. Оно входит в профсоюз агропромышленного комплекса и объединяет иностранных работников. В настоящее время Федерация профсоюзов ЕАО изучает возможность перенять этот опыт.