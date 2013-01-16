В Госдуме РФ одобрили идею ограничить осужденных в праве на УДО

Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству одобрил идею ограничить осужденных в праве на условно-досрочное освобождение и рекомендовал ГД РФ принять законопроект в первом чтении.

С законодательной инициативой по УДО в октябре 2012 года выступили единороссы Владимир Плигин и Дмитрий Вяткин.

Сейчас потерпевший не извещается о рассмотрении вопроса об УДО человека, причинившего ему вред, не участвует в судебном заседании и фактически лишен возможности реализовать свое право на обжалование решения суда, считают авторы документа. Чтобы восстановить права потерпевшего, они предлагают скорректировать статью 399 УПК РФ "Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора", прописав право потерпевших участвовать в судебном заседании по поводу ходатайств осужденных об УДО или смягчении наказаний. При этом потерпевшему не придется ехать в другой регион, где расположена колония, свое право он сможет реализовать и через видеоконференцсвязь. Правда, средства для видеоконференцсвязи сейчас есть не во всех колониях и районных судах. Но это не станет препятствием, поскольку потерпевшие смогут письменно высказать свое мнение по этому вопросу и направить его в суд.

Одновременно законопроект корректирует и статью 83 Уголовного кодекса РФ, дополняя ее новым пунктом о том, что сроки давности обвинительного приговора суда приостанавливаются в случае предоставления осужденному отсрочки отбывания наказания. Сейчас в УК говорится о том, что течение сроков давности приостанавливается, если осужденный уклоняется от отбывания наказания, но не конкретизируются случаи с отсрочкой наказания. Нововведения, считают авторы документа, позволят устранить эту правовую неопределенность.

"Течение срока давности приговора не должно очевидно охватывать период отсрочки исполнения наказания. Это отвечает принципу неотвратимости наказания", — сказал сегодня . По его словам, следует поддержать и идею допуска потерпевших об УДО. "Уголовный закон должен защищать права и интересы потерпевшего. Данной новеллой повышается процессуальный статус потерпевших", - сказал сегодня на заседании думского комитета по законодательству единоросс Виктор Пинский, передает пресс-служба Минюста РФ.