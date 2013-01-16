Шествие в память о Маркелове и Бабуровой согласовано

В среду глава департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров вновь заявил, что столичные власти согласовали шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой.

Алексей Майоров сказал журналистам, что "мы еще раз обсудили все вопросы, согласовали маршрут по Тверскому и по Никитскому бульварам, определились со временем, с количеством участников — до 700 человек".

Он добавил, что "мероприятие пройдет 19 января с 14:30 до 16:00. Шествие по Тверскому и Никитскому бульварам. Оно закончится в конце Никитского бульвара, не доходя до Нового Арбата".

Накануне столичная мэрия уже сообщала, что властям и активистам шествия удалось договориться о маршруте и согласовании акции. Однако позже в оргкомитете мероприятия опровергли эту информацию.