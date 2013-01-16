Число заключенных в России впервые за десять лет составило менее 600 тыс человек

Впервые за десять лет в России число осужденных заключенных составило менее 600 тыс человек, заявил в среду на "Правительственном часе" в Государственной Думе РФ глава Минюста Александр Коновалов.

Приток осужденных в места лишения свободы за последние годы, начиная с 2010 года, постепенно снижался, отметил Коновалов. Общее число людей, находящихся в изоляции от общества, в том числе под арестом по данным на декабрь 2012 года составляет 706 тыс человек.

Министр также сообщил, что из-за недостатка финансирования реформирование уголовно-исправительной системы России проходит недостаточно интенсивно.