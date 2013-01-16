Водительские права в Мордовии имеют наркоманы и алкоголики

Шестнадцать исковых заявлений в суд о прекращении действия права на управление транспортным средством и о признании водительского удостоверения недействительным направлено в минувшем году прокуратурой Ленинского района Саранска. Все они касаются граждан, которым поставлены медицинские диагнозы "наркомания" и "алкоголизм". Прокурорские обращения уже рассмотрены и по ним вынесены положительные судебные решения.

Как сообщили «АН-онлайн» в Прокуратуре Мордовии, проводимые проверки с очевидной регулярностью позволяют выявлять граждан, которым управление транспортными средствами категорически запрещено. В большинстве случаев, это водители, получившие свои удостоверения еще до того момента, как они были поставлены на учет в наркологический диспансер.

Не улучшается ситуация и в этом году: за первую рабочую неделю января в суд направлено еще два заявления о прекращении действия водительских прав у состоящих на учете в медучреждениях алкоголиков и наркоманов. В прокуратуре подчеркивают, что управление транспортом такими людьми очень часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям и авариям с человеческими жертвами. По данным Госавтоинспекции, за год в Мордовии число погибших по вине пьяных водителей выросло вдвое.