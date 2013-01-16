Президент РФ предлагает провести анализ эффективности бюджетных расходов

В среду президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил провести комплексный анализ эффективности бюджетных расходов, а также определить дальнейшие шаги по поддержке инвестиций.

Глава российского государства полагает, что инвестиции "необходимо направлять в первую очередь на развитие дорог, коммунальной инфраструктуры, да и вообще на развитие инфраструктуры. Чтобы найти дополнительные средства на эти цели, не выходя за пределы бюджетного правила, предлагаю провести комплексный анализ эффективности бюджетных расходов, выявить возможности для их оптимизации и провести эту работу с участием независимых экспертов", - цитируют президента РФ российские СМИ.